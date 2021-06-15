القبض على مواطن ينتحل صفة رجال الأمن لاستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم في الرياض

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص قام بارتكاب 3 جرائم، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهم مواطن في العقد الخامس من العمر، وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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