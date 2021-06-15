“الشؤون الإسلامية” : 196 وزيرًا وعالمًا ومفتيًا أيدوا قرار المملكة الخاص بالحج هذا العام

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، أن مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الثقافية والإسلامية التابعة للوزارة بالخارج، تلقت برقيات وبيانات أجمع فيها 196 من الوزراء والعلماء والمفتين ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية من 40 دولة بقارات العالم على تأييدهم لقرار المملكة بالحج.

وأكدوا على دعمهم لمواقف المملكة وحرصها الشديد للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له، وفق المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي.

وأوضحوا أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية من الأوبئة قبل وقوعها، والمناعة من انتشارها بعد وقوعها، مبينين أن القرار متوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت على حفظ النفس البشرية، لافتين إلى أن المملكة راعت المصالح ولم تعطل الحج في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.