والده حاول إنقاذه .. “تطوير الرياض” توافق على إيقاف 16 قناة مائية لتسهيل عملية البحث عن طفل الحاير

بلادي – الرياض :

كشف والد الطفل المفقود فؤاد النهدي، آخر مستجدات عملية البحث عن ولده الذي سقط أثناء تنزهه مع أسرته في وادي الحاير بالرياض.

وقال النهدي لقناة “الإخبارية”، إن هيئة تطوير مدينة الرياض وافقت على إيقاف 16 قناة مائية لتسهيل عملية البحث عن ابنه فراس البالغ من العمر 7 أعوام.

وكان النهدي قد حاول إنقاذ ابنه لحظة سقوطه لكنه لم يستطع بسبب عذوبة الماء وسرعة جريانه وكثافة الأشجار، وشاركت فرق الدفاع المدني في عملية البحث بمشاركة فرقة من الغواصين وطائرات بدون طيار.

وقام الدفاع المدني بوضع دمية تزن 20 كيلوجراما صباح الجمعة الماضي في موقع الحادث، وقد وصلت إلى السد، ما يدل على احتمالية وصول جثـة الطفل إلى نفس النقطة.