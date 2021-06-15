“المنافسة” تفرض عقوبات على 3 منشآت بقطاع المقاولات بسبب مخالفات نظامية

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات بحق 3 منشآت في قطاع المقاولات بسبب مخالفات لنظام المنافسة الحكومية الخاصة.

وأوضحت أنها تلقت إحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تفيد بارتكاب المنشآت الثلاث مخالفات نظامية في بلدية الليث بجدة، مشيرة إلى أن مجموع الغرامات بلغت 150 ألفًا ريال على المنشآت الثلاث.

وأبانت أن المنشآت قامت بانتهاك نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسة الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث.