إلى أين وصلت مؤشرات برنامج التحول الوطني؟ .. رئيس البرنامج يجيب

بلادي – الرياض :

تحدث الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، ثامر السعدون، عن مؤشرات برنامج التحول الوطني في عام 2020 م، مبينًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج في البناء والتأسيس، حيث نجحت في تحقيق العديد من المستهدفات.

وأوضح خلال مقابلة على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن حصة المرأة في سوق العمل تجاوزت نسبة 31 %، بينما كان المستهدف 27 % في عام 2020 م، لافتا إلى أنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية إلى 13.5 وفاة لكل 1000 نسمة في حين كان المستهدف 23.

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي تقدمت المملكة 103 مراكز في مؤشر بدء النشاط التجاري الصادر عن البنك الدولي، وغيرها من المؤشرات، مؤكدًا أنه سيتم الانتقال حاليا إلى مرحلة جديد لدفع عجلة الإنجاز وتحقيق مستهدفات جديدة لعام 2025.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل عليه كفاءات وطنية في جميع الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرات لضمان تحقيق الأهداف بطريقة مستدامة، موضحًا أن دور البرنامج يتلخص في دراسة المعوقات وتحديد الفرص وتطوير المبادرات التي يتم تنفيذها، وكذلك يتولى دور المتابعة وتقديم الدعم للجهات، والتأكد من جدوى المبادرات لكي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وصولا لتحقيق رؤية 2030.