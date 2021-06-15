ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الشرقية

بلادي – الرياض :

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، القبض على 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، محمد الشهري، أنه تم أيضاً ضبط مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ويعاقَب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابق.

كما يُعاقَب بالإبعاد عن المملكة من ارتكب المخالفة من غير السعوديين، إضافةً إلى منع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتّخذة بحقه.