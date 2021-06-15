أُطلقت عليه أكثر من 3 رصاصات .. عمدة “تاروت” يروي معاناته مع الإرهابي المنفذ بحقه حكم القتل تعزيراً بالدمام

بلادي – الرياض :

روى عمدة تاروت في محافظة القطيف عبد الحليم كيدار، اليوم (الثلاثاء)، ما حصل بينه وبين الإرهابي الذي نُفذ بحقه حكم القتل تعزيراً في الدمام.

وقال كيدار، في لقاءٍ له مع قناة الإخبارية، إنه قام بتقديم النصيحة لذلك الإرهابي، الذي قابلها بكبر وإصرار كبيرين على الاستمرار في جرائمه، لافتاً إلى أن القصاص حكم عادل لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وترويع المواطنين.

وأضاف أن تاروت لم تعان وحدها من عدوان تلك الجماعة، بل امتدت جرائمها إلى تخريب الممتلكات العامة في العوامية والقطيف، مشيراً إلى أنهم حاولوا قتله وأطلقوا عليه أكثر من 3 رصاصات، فضلاً عن الاعتداءات المتتالية على مشايخ المنطقة.