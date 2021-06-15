آلية التسجيل في الحج من خلال حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني 1442

آلية التسجيل في حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني 1442، قامت الوزارة المختصة بشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم بالكشف عن شروط التسجيل في مسار رحلات الحج الإلكتروني الخاصة بالمتقدمين على الحج، حيث أعلنت أن نظام التسجيل لهذا العام سيكون فردي، كما يمكن للنساء أن تقمن بالتسجيل من دون محرم مع مجموعة من النساء.

اشتراطات وآلية التسجيل في حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني 1442

من خلال رابط وزارة الحج قامت وزارة الحج بوضع ضوابط التسجيل وتخصيص المساحة للقيام بالتسجيل من قبل الحجاج، حيث تم الكشف عن بعض الشروط والضوابط التي تحكم عملية التسجيل وهي:

أعمار المتقدمين يجب أن تكون ما بين 18 – 65 عامًا.

أن يكون المتقدم متناول للقاح المقاوم لفيروس كورونا ومحصن ضد العدوى.

أن لا يعاني المتقدم من أية أمراضٍ مزمنة.

يجب ألا يكون المتقدم خرج للحج خلال الخمس سنواتٍ الفائتة.

تعطى الأولوية في الموافقة لمن لم يقوموا بالحج من قبل.

كيفية التسجيل في رحلات الحج من خلال الرابط

بعد الدخول على الرابط الخاص بحجز رحلات الحج بالداخل.

اضغط على الأيقونة التي تظهر في أعلى يسار الشاشة باللون الأحمر.

ثم قم بتتبع الإجراءات التي سوف تظهر لك.

البدء في تسجيل بيانات المتقدم.

ثم عقب تسجيلك على الرابط وفحص بياناتك.

بعد ذلك إتمام دفعك للرسوم المطلوبة.

سوف تصل إليك رسالة تثبت سداد المبلغ وإتمام تسجيلك على الرابط بنجاح.

ما تتميز به بوابة التسجيل بمسار الداخل

ومن أهم ما يميز رابط التسجيل للحج الداخل هو أنها تهدف إلى تيسير إجراءات وضوابط الحج مع تحديد شروط للتسجيل التي كانت تتم من قبل بشكلٍ روتيني وبالتالي سوف ينتج عنها توفير كثير من الوقت والجهد، و دون الحاجة للذهاب إلى عدة منشآتٍ.

كما تقلل من إحتمالية عمليات النصب والتلاعب بالأسعار الخاصة بالخدمات ، وتوفر المصداقية والجهات الموثقة مما يحمي المتقدمين من الاحتيال أيضًا و السعي وراء السراب.