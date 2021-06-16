نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل لأداء مناسك الحج 1442 وشروط التسجيل ومتى يتم فتح مناسك الحج للأجانب في المقال التالي
التسجيل لأداء مناسك الحج 1442، أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانًا فيه آخر مستجدات الحج والعمرة ومن هُم المؤهلين بأداء الحج، حيث أوضحت أن يمكن للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط هُم فقط من يستطيعوا التسجيل للفوز بأداء المناسك بواقع 60 ألف حاج، وذلك بسبب جائحة كورونا و أنتشارها في جميع أنحاء العالم، وعجز أغلب الدول عن التصدي لها، فـ اقتصرت الوزارة على المقيمين بأي جنسية والمواطنين السعوديين لأداء مناسك الحج ممن حصلوا على اللقاح بجرعة واحدة أو متعافي حديثاً، وذلك لضمان الأمان الصحي للحجاج.
شروط التسجيل لأداء مناسك الحج 1442هـ
- أن يكون عمر المتقدم من 18 عام وحتى 65 عام.
- أن المتقدم يكون قد تلقى إحدى اللقاحات كالتالي: مُحصن أو مُحصن بجرعة واحدة وأكمل 14 يوم من تاريخ التحصين، أو متعافي حديثاً من الإصابة.
- بأن يكون الراغب لأداء مناسك الحج خالي من أي أمراض مُزمنة، وأن يتمتع بصحة جيدة.
- المقيمين الغير سعوديين والمواطنين السعودين هم لهم الحق في التسجيل فقط.
- إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 60 ألف حاج فقط، وذلك حرصاً على سلامة الحجاج.
متى يتم فتح مناسك الحج والعمرة للأجانب
نقلت وكالة رويترز أنه ومن المتوقع منع أي وافد من الخارج أن يؤدي المناسك بسبب الجائحة المستمرة وظهور السلالات الجديدة، وذلك حسب تقييم الأوضاع بالخارج والقيام بإجراءات أحترازية، لعدم تفشي الوباء أكثر داخل المملكة السعودية، والخروج بعد أداء المناسك بصحة جيدة.
وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان لها «تؤكد وزارة الحج والعمرة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج».
كما شددت الوزارة بضرورة إتباع كافة سُبل الإلتزام والمعايير الصحية وأتباع الضوابط التي حرصت على نشرها لمعرفة شروط مناسك الحج هذا العام لكل من يرغب بالتسجيل.
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