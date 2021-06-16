تعويضات شركة الكهرباء السعودية عن انقطاع التيار واشترطتها تعتبر احدي الخدمات المضافة إلي قائمة الخدمات السعودية المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، ودائما تسعي الحكومة السعودية إلى توفير كافة أوجه الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف وزارتها ، وقد أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية انه يحق للمواطن الحصول علي تعويض مالي في حال تكرار الانقطاع الكهربائي ، لاكثرمن 4 مرات خلال السنة الميلادية ، إدا تجاوز الانقطاع في كل مرة 4 ساعات ويحق له رفع شكوي بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع ، ويستحق المستهلك تعويضا مرة واحدة كحد اقصي في السنة الميلادية بموجب هذا المعيار ، ويكون هذا التعويض بشكل إلكتروني عن طريق شركة الكهرباء السعودية.

تعويضات شركة الكهرباء السعودية عن انقطاع التيار واشترطتها

اثناء بحث عملاء شركة الكهرباء السعودية عن حقوقهم في القيمة المادية المهدرة نتيجة انقطاع التيار الكهربي وما ينتج عنها من أضرار علي الأجهزة الخاصة بالمواطنين وأعمالهم ، كان لزاما علي شركة الكهرباء السعودية تقديم حل للمشكلة بكل شفافية عبر موقعها الإلكتروني بالدخول علي الصفحة الرسمية للشركة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر ، نجد العديد من الأسئلة حول مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنزل ، ورد الشركة عليهم ” في حال تقدمك بشكوي للشركة ولم تقتنع بالرد او لم يتم حلها ، فيمكنك التقدم بشكوي للهيئة من خلال الموقع مع أهمية كتابة رقم الشكوي لدي الشركة بخصوص انقطاع التيار وتعويضات شركة الكهرباء.

شروط الحصول علي تعويض مادي من شركة الكهرباء السعودية

إذا تكرر انقطع التيار الكهربي لأكثر من اربع مرات تزيد كل منها عن اربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

يستحق المشترك تعويضا مرة واحدة خلال السنة الميلادية.

إذا استحق المشترك التعويض فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويض بمبلغ (200) ريال.

وجود تلفيات بالأجهزة الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية لصاحب الشكوي من انقطاع التيار الكهربي.

تقديم فواتير الصيانة للأجهزة المتضررة بسبب انقطاع التيار الكهربي.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء عمدت إلى تأجيل فصل الخدمة الكهربائية تضمانا مع الإجراءات الاحترازية الراهنة، وبالإمكان التواصل مع الشركة من خلال موقع «تويتر» عبر حسابها «[email protected]»، أو بالاتصال على 920001100 لمزيد من التفاصيل وكنا قد ذكرنا في مقال سابق كيفية التواصل مع شركة الكهرباء السعودية.