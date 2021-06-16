تقدم وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية خدمة الموعد الإلكتروني ، وتتاح هذه الخدمة لعملاء الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ومن أجل تحديد موعد لزيارة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كما تتيح لهم الاستعلام عن مواعيدهم أيضاً ، وتستهدف هذه الخدمة كافة المستفيدين من خدمات الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية ، ويتم تقديم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية بطلب فوري التنفيذ ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم خطوات تنفيذ خدمة الموعد الإلكتروني من وزارة الموارد البشرية وفي حال عدم الاستجابة يستطيع العميل تقديم شكوي للوزارة عن طريق خدمة صوتك مسموع.

خطوات تنفيذ خدمة الموعد الإلكتروني من وزارة الموارد البشرية

من خلال هذه الفقرة نتعرف علي خطوات تنفيذ خدمة حجز موعد إلكتروني كما هو وارد علي موقع وزارة الموارد البشرية كالآتي :

في البداية يقوم المستخدم باختيار خدمة الموعد الإلكتروني عبر موقع الوزارة لإجراء حجز موعد.

ثم يقوم المستخدم بتحديد بيانات الحجز التالية :

1- تحديد قطاع الفرع (العمل / مكاتب الضمان الاجتماعي) الأقرب له.

2- تحديد مدينة الفرع والفرع المناسب له جغرافياً.

3- يقوم بتحديد تفاصيل الحجز (اليوم / وفترة الموعد) المناسب له.

4- ثم يقوم المستخدم بإدخال (رقم الهوية / الإقامة) ورقم الجوال الخاص به.

5- يقوم بعدها المستخدم بإدخال رمز التحقق (CAPTCHA) واختيار حجز.

بعدها يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال ابشر علي جوال المستخدم.

فوراً يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

أخيراً يتم حجز الموعد للمستخدم وعرض رسالة الحجز ويتم إرسال رسالة SMS على بيانات الاتصال المدخلة.

الاستعلام عن موعد

كما تعرفنا من قبل علي كيفية الاستعلام عن نقل خدمات وافد ، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن موعد من وزارة الموارد البشرية بالخطوات الآتية:

أولاً يقوم المستخدم باختيار خدمة الموعد الإلكتروني للاستعلام عن موعد.

ثانياً يقوم المستخدم بإدخال (رقم الهوية / الإقامة) واختيار استعلام.

يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال ابشر.

ثم يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق.

يتم عرض بيانات الحجز وموقع الفرع.

يمكن لمستخدم طلب إعادة إرسال تفاصيل الموعد من خلال اختيار ” إعادة إرسال رسالة الـ SMS”.

وأخيراً يمكن للعميل (إلغاء الموعد) فقط إذا كان الموعد قائم من خلال اختيار ” إلغاء “.

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