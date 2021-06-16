عاجل | دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1442

دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن توجيه الشكر الي خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار خاص بموافقته وموافقة مجلس الوزراء علي دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أكد وزير المالية الجدعان أن الموافقة علي قرار الدمج يعد امتداداً حقيقياً وفعلياً لإجراءات الإصلاح الإدارية التي تتولاها الحكومية السعودية حتي عام 2030، مما ينعكس بشكل مباشر على اهتمام القيادة بالقطاع الخاص بالتأمين الاجتماعي بسبب أنه أحد أهم الارتكازات التي تساهم بالإيجاب في حياة كل فرد وكل أسرة والمجتمع بشكل عام لأنه يعتبر من أهم الأنظمة التكافلية من أجل استمرار الحماية الاجتماعية.

دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هي عملية إدارية وتنظيمية من خلالها يتم العمل على توحيد خدمة الحماية التأمينية لجميع الموظفين من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، علاوة علي ذلك يتم تحقيق تقدم كبير في الرعاية والمنافع الاجتماعية الكثيرة، كما يساعد هذا الدمج علي إزالة التشابه في الاختصاصات الخاصة بجهات العمل المعنية، مما ينعكس بالإيجاب علي الاستفادة من الموارد بشكلها جيد وتحقيق كفاءة تشغيلية وكفاءة مالية عالية وزيادة وتحسين مستوي التعامل مع خدمات العملاء.

وقد أكد وزير المالية الجدعان بأن هناك تأثير ملحوظ لقرار الدمج بين الهيئات السابق ذكرها، سواء علي الجانب الاستثماري وعلي المركز المالي الخاص بالصندوق التقاعدي، والذي بشكل عام سوف يودي الي تحسين المركز المالي الخاص بالصندوق التقاعدي بواسطة تنظيم العوائد الاستثمارية الإجمالية، وتحقيق جهود متكاملة تساعد علي جودة الأداء الاستثماري والأداء الإستراتيجي بالمملكة العربية السعودية.