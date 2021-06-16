منصة ابشر تفتح المجال لمبايعة السيارة إلكترونيا وخطوات المبايعة

منصة ابشر ، من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن المملكة العربية السعودية أصبحت كل معاملاتها إلكترونيا وذلك بداية من منصاتها المختلفة وذلك لتعزيز القوة الإلكترونية ومواكبة العصر الحالي ومن ضمن المنصات المعروفة منصة توكلنا ومنصة اعتمرنا التي تساعد الحجاج وتنظمهم بشكل مناسب نظرا لظروف كورونا الحالية وفي تلك المقالة سنتحدث عن منصة ابشر الإلكترونية وميزة مبايعة العربة إلكترونيا فتابعونا

منصة ابشر وبيع المركبات

غردت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خطوات مبايعة المركبات وإتمام البيع إلكترونيًا

حيث قالت المنصة أنه يجب على البائع اتباع بعض الخطوات التي سنستعرضها في تلك المقالة ثم بعد تسليم السيارة تتحول قيمة السيارة للبائع وتصل إلى المشتري لاستلامها

خطوات مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية

في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر

ثم اختيار خدمة مبايعة السيارات

بعد ذلك يتم اختيار السيارة المرغوب في بيعها

إدخال البيانات المطلوبة

بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالبائع يتم رفع الطلب

وهناك بعد ذلك المرحلة الثانية وهي دور المشتري حيث يقوم بالخطوات التالية:-

يقوم المشتري بفتح حسابه من منصة أبشر

إذا وافق على الطلب يقوم بقبول الطلب

ثم يتم إدخال البيانات الخاصة به

بعد ذلك يقوم بتحويل قيمة السيارة إلى حساب في البنك الوسيط

يقوم بالتأمين على السيارة

ثم يقم بتسديد رسوم نقل ملكية السيارة

يعدما ينهي الخطوات يقوم باختيار إتمام المبايعة

وبعد أن يتسلم المشتري السيارة يتم تحويل قيمة السيارة للبائع ثم توصل للمشتري استمارة السيارة

منصة ابشر الإلكترونية

منصة ابشر هي عبارة عن نظام إلكتروني والذي أطلقته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية

حيث يتيح للمواطنين بالمملكة أن يجروا المعاملات الخاصة بهم وذلك دون اللجوء إلى مراجعة الإدارات المختلفة

ويتم الربط بين كل القطاعات الحكومية إلكترونياً

كما تخدم المنصة ما يقارب من 21 مليون مشترك ويقدم ما يقارب من 200 خدمة إلكترونية أو أكثر

ويتم تقديم الخدمات به بطريقة مجانية وذلك على مدار 24 ساعة

وليس ذلك فقط ، فمن خلال ذلك التطبيق يتم الإتاحة عبر تطبيق أبشر الفرصة للمواطنين والمقيمين لكي يساهموا في الإفراج عن المسجونين بقضايا مالية “غير جنائية”

وذلك من خلال تحويل مبلغ مالي من خلال منصة ابشر إلى الجهات المعنية بشكل إلكتروني

وفي نهاية المقال نرجو ان تكون المعلومات عن منصة ابشر قد نالت إعجابكم