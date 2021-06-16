نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 على مسار localhaj.haj.gov.sa وأسعار باقات الحج في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 يرغب الحصول عليهم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من المتقدمين في موسم الحج 2021 ويواصلون تساؤلاتهم عن أسعار باقات الحج الجديدة وتفاصيل شروط الحج 1442 المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في ظل فيروس كورونا خاصة أن الحج هذا العام يقتصر على حجاج الداخل فقط لمنع انتشار الوباء وتقليل خطر الإصابة وتكون الألوية بالقبول بعد التسجيل على لينك بوابة التسجيل الإلكترونية للحج 1442 لمن لم يسبق لهم الحج من قبل، والتسجيل لمن لم يسبق لهم من 5 سنوات.
لينك بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن لينك بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 عبر موقع مسار هى الطريقة الوحيدة للتسجيل في موسم الحج 2021 موضحة أن غلق الباب للتسجيل يوم 23 من يوليو الموافق 13 من ذي القعدة 1442 وبعدها يفتح موقع مسار الإلكتروني الباب للتسجيل المقبولين واستكمال طلبات التقديم يوم 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو.
طريقة التسجيل في حملات الحج 2021
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية لينك بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 على موقع مسار الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية على النحوالتالي:
- تسجيل الدخول على بوابة مسار.
- النقر على الخدمات الإلكترونية.
- الدخول على خدمة الحصول على تصريح الحج
- اختر حجز جديد.
- أَضف البيانات المطلوبة.
- الدخول على تسجيل الطلب.
- أحفظ رقم الطلب الظاهر أمامك.
أسعار باقات الحج الجديدة
زادت أسعار باقات الحج الجديدة 2021 عن السنوات الماضية لتداعيات فيروس كورونا والخدمات الطبية المقدمة في موسم الحج 2021 وتقسم الباقات إلى 3 أنواع على النحو التالي:
- باقة ضيافة مميزة أبراج الأغلى سعرًا بين باقات حج 1442 تبدأ أسعارها من 16560 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ضيافة مميزة وهى الباقة المتوسطة تبدأ أسعارها من 14381 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ضيافة مخيمات: الأقل في السعر، تبدأ أسعارها من 12113 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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