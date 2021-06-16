نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 لينك مباشر على موقع مسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 يشغل ذهن المتقدمين للحج هذا العام، لاسيما أن وزارة الحج والعمرة السعودية وفرته على موقع مسار الإلكتروني مجانًا من أجل دعم المواطنين والمقيمين في المملكة من إمكانية التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 من أي مكان في المملكة بسهولة فكل مايحتاجونه هو التواصل على الإنترنت بموقع مسار الإلكتروني، كما طمأنتهم من شروط الحج الجديدة بأنها جاءت بإجراءات مشددة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المنتشر في مختلف الدول.

التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442

اقتصرت وزارة الحج والعمرة السعودية التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 على من يتراوح أعمارهم من 18 لـ 65 عام، من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، لتداعيات فيروس كورونا كما وفرت التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل إلكترونية مع أتاحت الفرصة لمن لم يسبق لهم التقديم في الحج خلال الخمس سنوات الماضية، على أن يتم مراعاة المقبولين كأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل، واشترطت التحصين من فيروس كورونا كشروط أساسية لمنع انتشار العدوي بين المواطنين.

خطوات التسجيل في تصاريح الحج 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن خطوات التسجيل في تصاريح الحج 2021 على بوابة مسار الإلكترونية من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى بوابة مسار الإلكترونية.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

اختر حجز جديد.

ملء البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الطلب.

أسعار الحج 2021

تختلف أسعار الحج 2021 حسب الباقات المطروحة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية بالتنسيق مع شركات السياحة المختلفة، وجاء سعر تصاريح الحج للمواطنين بزيادة عن الأعوام الماضية للإجراءات الطبية المختلفة المضافة لتداعيات فيروس كورونا، وتتحدد باقات الحج 1442 على النحو الآتي:

تبدأ باقة أبراج من 13,560 ريال سعوديّ للحاج. تبدأ باقة مخيمات من 14,381 ريال سعودي للحاج. تبدأباقة ضيافة المخيمات للحج من 12,113 ريال سعوديّ.

بذلك يكون اتضح كل مايخص التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 والإجراءات المحددة لحماية الحجاج من انتشار فيروس كورونا وتزايد الأعداد.