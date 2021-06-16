نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة مكان المخالفة في السعودية وأسعار جميع مخالفات المرور وطريقة الاعتراض عبر بوابة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة مكان المخالفة في السعودية أحد أكثر ما يهم مالكي المركبات، حيث يرغب العديد من مالكي المركبات الاستعلام عن موقع المخالفة وأيضاً معاينة موقع المخالفة ؛فقد تم وضع مجموعة من القوانين والأسس الصارمة للمرور وتفعيل نظام ساهر والتي لا يجب مخالفتها أو تجاهلها للحفاظ علي سلامة وأمن المواطنين المتواجدين بالمملكة، ومن أحد أهم التفاصيل لدى وزارة الداخلية بالسعودية تعيين مكان قيد المخالفة ويمكن ذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية والمواقع المحددة لوزارة الداخلية بالتسجيل فيها وكتابة كافة البيانات المطلوبة والحصول على المعلومات.

معرفة مكان المخالفة في السعودية

في كثير من الأحيان يكون السائق أو المواطن مشغول البال مما يجعله غير قادر على التركيز ويمكن أن يُحدث بعض المخالفات دون أن يدرك، لذا يجب عليه أن يحاول معرفة المخالفة وسببها وموقع حدوثها وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي:

عن طريق التسجيل في موقع أبشر من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب.

الدخول لموقع معاينة المخالفات والتسجيل فيه بوضع البيانات المطلوبة والتأكيد برقم الهاتف.

الانتقال إلى أنواع المخالفات المرورية التي سبق تسديد قيمتها والتي لم يسبق تسديد قيمتها والذهاب للمخالفات التي لم تسدد قيمتها بعض لتظهر قائمة بجميع المخالفات.

يمكن من خلال الموقع جمع المعلومات عن المخالفة التي لم يتم تسديد قيمتها وعن سبب حدوثها وقيمتها.

ويمكن أيضاً معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة .

طريقة الاستعلام عن المخالفة المرورية

يمكن لأي إنسان مقيم بالمملكة معرفة مخالفاته دون مشقة وبسهولة من خلال رقم هويته أو عن طريق بيانات رقم المخالفة:

قم بالدخول إلى موقع أبشر.

أدخل اسم المستخدم ورمز التحقق وكلمة السر الخاصة بك.

سيصلك رسالة على الجوال بها رمز تحقق قم بإدخاله بشكل صحيح.

قم بالضغط على تفاصيل المخالفات المرورية، سيظهر لك التي قمت بسدادها والتي لم تقم بسدادها، وأيضاً يمكنك معرفة مكان المخالفة في السعودية بكل سهولة.

قيمة المخالفة في السعودية

تختلف القيمة من مخالفة مرورية لأخرى حسب ما تسببت به من ضرر وطبقا للوائح المذكورة والقوانين المحددة ويتم تحديدها من قيمة تبدأ ب100 ريال سعودي لقيمة تبلغ عشرة آلاف ريال سعودي فيما أكثر حسب اللوائح كما ذكرنا.

حالات الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن معرفة مواضع الاعتراض الممكنة من خلال الجهات الحكومية والمواقع الخاصة بها حيث أنه من الممكن أن يقدم الفرد شكوى أو اعتراض على المخالفات الموجهة له وحق الاعتراض هو من أحد أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين بالسعودية ويمكن الاعتراض في حين وجود بعض الشروط.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

عدم مرور أكثر من شهر أي 30 يوماً على أخذ المخالفة.

الدخول لموقع وزارة الداخلية وتقديم طلب الاعتراض عن طريق النظام التابع للمخالفات المعطاة وهو نظام “ساهر”.

لا يمكن تقديم الشكوى أو الاعتراض إلا بعد تسديد قيمة المخالفة بالجهة الحكومية.

يمكن تقديم الاعتراض والشكوى عن طريق نظام أخر ألا وهو “منصة أبشر” ويمكن للفرد معرفة المخالفات والاستعلام عنها وعن قيمتها المطلوبة كما يمكنه أيضا تقديم الاعتراض والشكوى علي المخالفات التي يريدها بالتسجيل في هذا النظام من خلال بعض الخطوات والشروط كما ذكرنا وأهمها تسديد القيمة أولاً.

نظام ساهر الجديد

دائماً ما تحاول الدولة الحفاظ على أمن وأمان مواطنيها المقيمين بداخلها بكافة الطرق الممكنة فقامت بابتكار هذا النظام لتقليل الحوادث المنتشرة في السعودية حيث أن هذا النظام يُلزم السائقين ببعض الأنظمة والقوانين الواجب اتباعها ويفرض مخالفات وغرامات لمن يعارضها.

كيف يعمل نظام ساهر

فإن هذا النظام يمكن من خلاله معرفة المخالفات بعد حدوثها بواسطة المواقع الإلكترونية عن طريق شريحة من السيلكون التي تجمع بيانات السيارة ورقم اللوحة الخاصة بها وشكل وهوية سائقها مما يُسهل تحديد المخالفات التي يرتكبها.

الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

من السهل جداً معرفة كل شيء عن طريق التكنولوجيا والتليفونات المحمولة ويمكن معرفة المخالفات عن طريق الهاتف و أيضاً معرفة مكان المخالفة في السعودية من خلال الاتصال برقم الجهة المختصة “989”، واتباع الخطوات التي سيذكرها بإضافة الرقم الشخصي لك في الجهة الحكومية ومن ثم تُرسل لك البيانات الخاصة بالمخالفة وقيمتها بعد بعض الأيام وتتيح الاستعلام برقم الهاتف على المواطنين أعباء الذهاب للجهات الحكومية.

أسعار مخالفات السرعة

فالمخالفات المرورية تختلف في أنواعها وقيمتها من مخالفة لأخرى لذا يتم تصنيفها وتحديد القيمة المستحقة لكل منها من حيث الحد الأقصى والأدنى وتوضع بعض الأسس لتحديد هذه المخالفات لتناسب جميع مخالفات المواطنين وتقسم الفئات عبر نظام ساهر الجديد كالتالي:

تجاوز السرعة بقدر أكبر من 10 كم إلى 20 كم فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 150 الى 300 ريال سعودي.

في حال تجاوز السرعة بقدر أكبر من 20 كم الى 30 كم فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 300 الى 500 ريال سعودي.

تجاوز السرعة بقدر أكبر من 30 كم الى 40 كم فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 800 الى 1000 ريال سعودي.

في حال تجاوز السرعة بقدر أكبر من 40 كم الى 50 كم فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 1200 الى 1500 ريال سعودي.

تجاوز السرعة بقدر أكبر من 50 كم فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 1500 الى 2000 ريال سعودي.

اسعار المخالفات المرورية ساهر

قيمة مخالفة اللوحة الممسوحة بين 1000 ريال إلي 2000 ريال سعودي.

مخالفة عدم تركيب اللوحة الأمامية تتراوح بين 3000 ريال إلي 6000 ريال سعودي.

عدم استخدام الأنوار داخل الانفاق تتراوح بين 500 ريال إلي 900 ريال سعودي.

مخالفة عدم استخدام الأنوار ليلاً تتراوح بين 1000 ريال إلي 2000 ريال سعودي.

السير في الاتجاه الممنوع بين 3000 ريال إلي 6000 ريال سعودي.

مخالفة رفع صوت المذياع تتراوح بين 300 ريال إلي 600 ريال سعودي.

وقفت على خط المشاة وصورني ساهر تتراوح بين 100 ريال إلي 150 ريال سعودي.

قيمة مخالفة عدم وضع حزام الأمان بين 150 ريال إلي 300 ريال سعودي.

عقوبة عدم التأمين على السيارة أو المركبة بين 100 ريال إلي 150 ريال سعودي.

مخالفة الوقوف في مكان غير مخصص تتراوح بين 100 ريال إلي 150 ريال سعودي.

قيمة مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يتراوح بين 500 ريال إلي 900 ريال سعودي.

الوقوف على السكك الحديدية يتراوح بين 1000 ريال إلي 2000 ريال سعودي.

كم قيمة مخالفة الانعطاف يمين والاشارة حمراء تتراوح 500 ريال إلي 900 ريال سعودي.

مخالفة عدم الالتزام بالمسار تتراوح بين 150 ريال إلي 300 ريال سعودي.

سعر مخالفة فلاش ساهر قطع الإشارة يتراوح بين 3000 ريال إلي 6000 ريال سعودي.

قيمة مخالفة قطع الإشارة يتراوح بين 3000 ريال إلي 6000 ريال سعودي.

مخالفة عدم التقيد بإشارة رجل الأمن اليدوية يتراوح بين 500 ريال إلي 900 ريال سعودي.

معرفة سبب المخالفة المرورية في السعودية

يوجد الكثير من الأشياء التي يجب الحذر من فعلها حتى لا تأخذ مخالفة ومنها مايلي:

أن تقود السيارة دون حمل رخصة خاصة للقيادة وهذا يعني أنك غير مسئول.

نسيان وضع رقم ولوحة للسيارة مما قد يعرضك للمسائلة القانونية.

شرب مذهبات العقل والكحولات مما قد يؤدي لحدوث حوادث بالغة الأثر.

اتباع طريق معاكس لإتجاه الطريق الصحيح وهو من الأمور الممنوعة.

عدم احترام الإشارات أو تجاهلها بالتحديد إشارة الوقوف “الحمراء”

في حال تخطي السرعة المحددة مما قد يعرضك للخطر ويلزمك بدفع الغرامات.

تسجيل أوراق السيارة المتجددة باستمرار دون التأجيل أو النسيان.

وجود الأطفال بالكرسي الأمامي وعدم الالتزام بحزام الأمان وتعليمات الحماية.

استخدام الهاتف المحمول وإهمال الطريق أو التدخين أثناء القيادة مما يؤثر علي التركيز في الطريق.

عدم استخدام مصابيح الإنارة في الطرق المظلمة والضيقة مما قد يؤثر على الرؤية.

عدم فحص السيارة باستمرار للتأكد من سلامتها وعدم خطورتها على سائقها أو على المواطنين.

الرجوع بالسيارة للخلف دون النظر أو في الازدحام وعدم الانتباه لإشارات الالتفاف سواء يميناً أو يساراً.

الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ دون الحاجة لذلك.

وجود أطفال وحدهم في السيارة مما يعرضهم لللخطر.

إلقاء الأشياء خارج السيارة في الطرق العامة.

إن من أهم أساليب الحفاظ علي الأمن والأمان والسلامة العامة هي الحفاظ علي الإرشادات التي فرضتها الدولة وعدم تجاهلها حتي لا نعرض أنفسنا للخطر والمخالفات فالسبب الكبير في حدوث الكثير من الحوادث هو تجاهل القوانين، قدمنا لكم كل المعلومات حول معرفة مكان المخالفة في السعودية وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وأيضاً نظام ساهر الجديد.