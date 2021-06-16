تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور التعليمي بالخطوات

يبحث الكثيرين على طريقة تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور التعليمي الذي أطلقته وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب. وأيضًا لتسجيل الطلاب المستجدين بمراحل الروضة. فيتم استقبال طلبات الطلاب في المدارس في كل عام بالمواعيد التي تحددها الوزارة حتى يقوم أولياء الأمور بالاستعداد وتجهيز الأبناء لإلحاقهم بالدراسة.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443

تستعد الوزارة حاليًا لاستقبال الطلاب الجدد في المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443-2021 في مرحلة رياض الأطفال، بكل المدارس التابعة للإشراف من قبل الوزارة. فيتم تقييد الطلاب المستوفين لكافة الشروط التي حددتها الوزارة. وعلى رأسها شرط العمر سواء للطلاب السعوديين أو الوافدين. ويتم التسجيل من خلال نظام نور التعليمي لذلك يلزم ولي الأمر التسجيل في نظام نور أولًا حتى يتم تسجيل الابن أو الابنة بالمدرسة.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1443

بدأت الوزارة في استقبال الطلبات من يوم 25 شعبان ويستمر التسجيل حتى امتلاء المقاعد بالمدارس أو انتهاء فترة التسجيل مع بداية العام الدراسي الجديد ولذلك لابد من تسجيل الأبناء مبكرًا. ويبدأ القبول في الروضات الحكومية أو الأهلية بناء على الأعمار التي حددتها الوزارة وهم:

يتم استقبال الأطفال مواليد 23-1-1439هـ حتى مواليد 22-1-1440 في المستوى الأول.

يتم استقبال الأطفال مواليد 23-1-1438 حتى مواليد 22-1-1439هـ في المستوى الثاني.

يتم استقبال الأطفال مواليد 23-1-1437 حتى مواليد 22-1-1438 في المستوى الثالث.

أولوية القبول في رياض الأطفال

وتُمنح أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال حسب المعايير الآتية:

الأولوية تكون للأطفال السعوديين ثم غير السعوديين من أم سعودية.

الأولوية تكون للمتقدمين من المستوى الثالث.

يتم قبول الطلاب بالمستوى الثاني حسب المقاعد الشاغرة بعد الانتهاء كليًا من قبول طلاب المستوى الثالث حتى موعد 7-محرم-1443.

شروط ومتطلبات التسجيل في رياض الأطفال 1443

شهادة التحصينات الأساسية لابد أن تكون مكتملة حتى سن القبول بالروضة.

إجراء الكشف الطبي على الطلاب بالأماكن المحددة من قبل وزارة التعليم.

لابد من تقديم سجل الأسرة للطلاب السعوديين أو صورة شهادة الميلاد.

إذا لم يكن متوافر شهادة ميلاد يمكن تقديم شهادة تسنين من أحد المراكز الصحية.

تقديم أصل المستندات المطلوبة.

تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور التعليمي