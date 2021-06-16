الاستعلام عن الرصيد بالراجحي عبر الهاتف وخطوات معرفة رقم الحساب

الاستعلام عن الرصيد بالراجحي يوفر البنك الراجحي الكثير من الخدمات لعملائه ليصبح بذلك أشهر البنوك بالمملكة العربية السعودية. ومن هذه الخدمات المميزة إمكانية الاستعلام عن الرصيد عبر الإنترنت بالإضافة إلي حساب التميز وخدمات أخري كثيرة كفتح حساب جاري ألكترونيا ذلك لتوافر النظم الألكترونية الحديثة والخدمات المميكنة لدي البنك الراجحي. ويعود ذلك بتوفير الوقت والجهد لدى الطرفين سواء البنك أو العميل فلا يضطر العميل إلى الذهاب إلى فرع البنك للاستعلام عن حسابه في البنك.

الاستعلام عن رصيد الراجحي عبر الهاتف

باتباع بعض الخطوات البسيطة يستطيع العميل التعرف على كشف حسابه وهو جالس بمحله وذلك عبر الدخول على الإنترنت واليكم هذه الخطوات:

أولا قبل أي شئ قم بتوصيل هاتفك الجوال بشبكة الإنترنت المعروفة باسم الواي فاي. قم بتسجيل دخولك علي الموقع الألكتروني للراجحي. اختر تسجيل في خدمة الأفراد مباشر. ابدأ الآن بإدخال رقم البطاقة الخاصة بماكينة الصراف الآلي. ثم أدخل الرقم السري للبطاقة الخاصة بك. أضف أخر 7 أرقام لحسابك الجاري. الآن اختر خدمة الجوال من البنك الراجحي. أخيرا اكتب رقم الهاتف الخاص بك بحيث يجب أن يكون هو رقم الهاتف المسجل لدي مصرف الراجحي. سيتم إرسال كود تأكيدي وذلك للتأكد من صحة رقم الهاتف الجوال الخاص بك. الآن من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكنك الاستعلام عن رصيدك ألكترونيا بكل سهولة.

كيفية الاستعلام عن رقم حساب الراجحي

يحتاج بعض العملاء للتعرف على رقم الحساب الخاص بهم في بنك راجحي وذلك لاتمام بعض العمليات المصرفية والآن يمكنهم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا اذهب إلى ماكينة بنك الراجحي اكتب رقم جوالك الخاص على الماكينة. ثانيا ستظهر لك بعض الاختيار، اختر تعديل العنوان. ثالثا ستظهرك خانة ادخل بها رقم هاتفك مرة أخري. الآن ستصلك أخيرا رسالة تأكيد علي هاتفك بها رقم حسابك الخاص بالراجحي.

خطوات تحديث بيانات الراجحي

يمكنك تحديث بيناتك المسجلة لدي المصرف وذلك بإتباع الآتي: