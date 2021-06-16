رابط portal.mewa.gov.sa الاستعلام عن دعم ريف الحكومي 2021 لمربي المواشي

رابط portal.mewa.gov.sa لدعم المربي المخلص وذلك من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تقوم الوزارة بتخفيف عبء تغيرات المناخ والتنافس السوقي وإغراق البضاعة والسلع الأجنبية بما يؤدي بالتأثير الإيجابي على المزارع والمربي السعودي في داخل المملكة، حيث يتم تحديد مبالغ شهرية لدعم المواطن أيضا في حال اتخاذ المملكة العديد من الإجراءات الوقائية التي قد تضر به.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وقد تضرر أصحاب المشاريع الصغيرة ومربي الماشية والعاملين بالقطاع الزراعي بالفترات الأخيرة من إجراءات وزارة الداخلية بالمملكة التي تتعلق بشأن انتشار فيروس كرونا، كما تم التقييد على أعمال السفر أو التبادل التجاري بشكل كبير بين الدول وأيضا انتقال العمالة، وكانت تنافسية السلع تتأرجح بسبب العديد من العوامل، وتقوم العديد من الهيئات السعودية والمؤسسات بدعم المتضررين من العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها طبقا لعدد من المعايير التي تنظم صرف التعويضات أو الرواتب.

برنامج المربي المخلص لدعم مربي المواشي

هو من أحد برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة الخدمية والتي تهدف لتقديم الإعانات اللازمة للنهوض بصناعية تربية المواشي والثروة الحيوانية المحلية وأيضا الثروة الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم المرحلي لها لضمان استمراريتها وتخطي الأزمات التي قد تضر سلبا تلك الصناعة الهامة وتؤدي لتوقفها، كما أن هنالك العديد من أصحاب تلك المشاريع أو العاملين فيه قد تعرضوا مؤخرا لتوقف العمل ولذلك تقوم الوزارة بفتح باب التسجيل بالبرنامج الخدمي للحصول على الدعم.

موعد صرف دعم ريف الحكومي

تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة الأخيرة بصرف دعم برنامج ريف بشكل شهري، حيث يتقرر تحديد منتصف كل شهر ميلادي موعدا لصرف الدعم المادي للمربي المخلص وقد تم الانتهاء من صرف مقررات شهر يونيو 2021 ويتم الاستعداد لصرف راتب يوليو، على أن يتم باب التسجيل بالبرنامج متاحا طوال العام.

تسجيل طلب دعم صغار المربيين العاطلين الاستعلام على رابط portal.mewa.gov.sa لدعم المربي المخلص يقوم المستخدم بالدخول على الرابط الخاص بدعم “أنعام”. يتم اختيار ايقونة “مستخدم جديد”. يبدا الدخول على قطاع الأفراد. يتم إدخال رقم هوية المستخدم وتاريخ الميلاد. يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور والتأكيد عليها. لابد من كتابة رقم الجوال الخاص والتأكيد عليه. يتم كتابة رمز التحقق. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “أنعام”. لابد من كتابة رقم حساب بنكي خاص وتأكيد هذا الرقم. يتم إرسال الطلب. يتم الدخول على رابط دعم المربي المخلص. يتم إدخال اسم المستخدم. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني. يتم كتابة الرقم السري. يبدا الدخول على بوابة “أنعام”. يتم الدخول والاطلاع على الخدمات والتسجيل.

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