نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط portal.mewa.gov.sa الاستعلام عن دعم ريف الحكومي 2021 لمربي المواشي في المقال التالي
رابط portal.mewa.gov.sa لدعم المربي المخلص وذلك من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تقوم الوزارة بتخفيف عبء تغيرات المناخ والتنافس السوقي وإغراق البضاعة والسلع الأجنبية بما يؤدي بالتأثير الإيجابي على المزارع والمربي السعودي في داخل المملكة، حيث يتم تحديد مبالغ شهرية لدعم المواطن أيضا في حال اتخاذ المملكة العديد من الإجراءات الوقائية التي قد تضر به.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وقد تضرر أصحاب المشاريع الصغيرة ومربي الماشية والعاملين بالقطاع الزراعي بالفترات الأخيرة من إجراءات وزارة الداخلية بالمملكة التي تتعلق بشأن انتشار فيروس كرونا، كما تم التقييد على أعمال السفر أو التبادل التجاري بشكل كبير بين الدول وأيضا انتقال العمالة، وكانت تنافسية السلع تتأرجح بسبب العديد من العوامل، وتقوم العديد من الهيئات السعودية والمؤسسات بدعم المتضررين من العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها طبقا لعدد من المعايير التي تنظم صرف التعويضات أو الرواتب.
برنامج المربي المخلص لدعم مربي المواشي
هو من أحد برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة الخدمية والتي تهدف لتقديم الإعانات اللازمة للنهوض بصناعية تربية المواشي والثروة الحيوانية المحلية وأيضا الثروة الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم المرحلي لها لضمان استمراريتها وتخطي الأزمات التي قد تضر سلبا تلك الصناعة الهامة وتؤدي لتوقفها، كما أن هنالك العديد من أصحاب تلك المشاريع أو العاملين فيه قد تعرضوا مؤخرا لتوقف العمل ولذلك تقوم الوزارة بفتح باب التسجيل بالبرنامج الخدمي للحصول على الدعم.
موعد صرف دعم ريف الحكومي
تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة الأخيرة بصرف دعم برنامج ريف بشكل شهري، حيث يتقرر تحديد منتصف كل شهر ميلادي موعدا لصرف الدعم المادي للمربي المخلص وقد تم الانتهاء من صرف مقررات شهر يونيو 2021 ويتم الاستعداد لصرف راتب يوليو، على أن يتم باب التسجيل بالبرنامج متاحا طوال العام.
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تسجيل طلب دعم صغار المربيين العاطلين
|الاستعلام على رابط portal.mewa.gov.sa لدعم المربي المخلص
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متابعة طلب المربي المخلص
- يتم الدخول على رابط وزارة الزراعة السعودية.
- يقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية.
- يتم تحديد “الثروة الحيوانية”.
- يبدأ البحث.
- يتم الاستعلام على رقم 8002472220 في حال وجود أي استفسارات.
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