بالخطوات طريقة التسجيل في تحديث بيانات حساب المواطن 1442 الضمان الاجتماعي

تحديث حساب مواطن معدلات البحث متزايدة حول موضوع حساب مواطن، هذا البرنامج النقدي الشهري الذي تقدمه وزارة الموارد البيئية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية من أجل دعم المواطنين أصحاب الدخول المعدومة والضعيفة، وذلك لسد احتياجاتهم اليومية والمعيشية وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن السلطات داخل المملكة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تحاول جاهدة في رفع الأثقال المعيشية عن كاهل المواطنين السابق ذكرهم، وذلك بسبب غلاء الأسعار الذي نال كافة السلع والمنتجات سواء الغذائية والغير غذائية، بالإضافة إلى محاولة الارتقاء باقتصاد المملكة، لذا يتم توفير عدد كبير من برامج الدعم للمواطنين السعوديين الغير مقتدرين ماديًا.

كيفية تحديث بيانات حساب مواطن

أعلنت الجهات المختصة ببرنامج حساب مواطن انه يجب على كافة المواطنين الذين يستفيدون من دعم حساب مواطن سرعة التوجه والقيام بعملية تحديث بياناتهم الشخصية وذلك يعتبر شرط أساسي لاستمرارية الحصول على المنحة، وإذا لم يتم التحديث ستتوقف للفرد الغير محدث لبياناتهم صرف المنحة، ويمكن للجميع تحديث البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة العمل والموارد البشرية.

قم بتسجيل الدخول على الرابط، وذلك عن طريق ادخال الاسم وكلمة السر.

اختيار برنامج حساب مواطن من بين الخيارات المتاحة.

اختر ايقونة تحديث البيانات.

ادخل بياناتك مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية، وكافة البيانات الموجودة على الموقع.

اضغط على زر حفظ

ومنها سيقوم الموقع تلقائيًا بعملية تحديث البيانات التي تعتبر شرط أساسي لاستمرار الحصول على المنحة.

الفئات المستحقة لبرنامج حساب مواطن

أسر الفقراء والمحتاجين.

الأيتام.

المطلقات والأرامل.

أسر الشهداء.

الأسر التي ليس لها عائل.

الأفراد الذين يقل مرتيهم عن ٣ آلاف ريال اذا كان أعزب.

كبار السن من الرجال والنساء.