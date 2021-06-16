الموارد البشرية تطبيق حظر العمل في السعودية تحت الشمس بالقطاع الخاص

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الموارد البشرية تطبيق حظر العمل ، تحت أشعة الشمس، بالمملكة العربية السعودية، في كافة منشآت القطاع الخاص، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، بقرار رسمي صادر من الوزارة، والذي يتم تطبيقه من الساعة 12 وقت الظهيرة، وحتى الساعة الثالثة مساءًا، يوميًا وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 من سبتمبر للعام 2021م، الموافق 8 شهر صفر للعام 1443هـ، أي بعد انتهاء فصل الصيف، وانكسار حدة أشعة الشمس الضارة، وقد أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، المهندس أحمد الراجحي بأن القرار الوزاري، صادر للعمل على الحفاظ على صحة وسلامة، العاملين بالقطاع الخاص، من لإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار.
الموارد البشرية تطبيق حظر العمل
إضافة إلى ما سبق فإن القرار الوزاري الحازم، الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إصداره رسميًا يوم الخميس 29 من شهر شوال 1442هـ، الموافق 10 من شهر يونيو 2021م، وتطبيقه بدأ من اليوم الثلاثاء، وأحد أهم أسباب تطبيق القرار، هو الحفاظ صحة وسلامة العامل، من آثار أشعة الشمس الضارة، خاصة مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح المملكة خلال فترة الصيف، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية، قد أصدرت قرار لتنظيم وضبط حضور الموظفين لمقار عملهم، بكافة قطاعات المملكة، مع استثناء لبعض الفئات، حفاظًا أيضًا على صحة وسلامة العاملين بالمملكة، كذلك الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
رابط الإبلاغ عن الشكاوى ومخالفة تطبيق القرار الوزاري
في الختام يعد القرار بمثابة توفير بيئة عمل آمنة وصحية، إضافة إلى تجنب المواطنين مخاطر صحية، وحماية العاملين من الحوادث، وقد دعت الوزارة أصحاب العمل بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، إلى الالتزام بتنظيم ساعات العمل، وفق القرار الوزاري الجديد، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية، في النهاية ومع حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تطبيق كافة قراراتها، فقد قامت بتدشين رقم تواصل لمتابعة الشكاوى والاستفسارات، من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء 19911.
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