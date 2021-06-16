موعد تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية الإنشائية 2021 في السعودية

كود البناء السعودي للمباني السكنية 2021 تم إطلاق هذا التطبيق مؤخرًا في المملكة العربية السُّعُودية في ضوء حرص الدولة على تقنين أوضاع المباني السكنية والوحدات الإنشائية داخل المملكة، حيث تم الإعلان عن كافة تفاصيل هذا الكود وأهميته وكيفية الاستفادة منه في مؤتمر صحفي، وسوف يتم لاحقًا عبر السطور التالية توضيح كافة المعلومات اللازمة عن هذا التطبيق الجديد.

موعد تطبيق كود البناء السعودي 2021

يوليو 2021؛ أشار السيد أحمد القطان وكيل وزارة الإسكان في المملكة العربية السُّعُودية عن البَدْء في اتخاذ إجراءات فعلية في الوقت الحالي من أجل تطبيق إصدار كود البناء السعودي والذي سوف يتم تفعيله بداية من الأول من شهر يوليو (تموز) من عام 2021م الموافق تحديدًا ٢١ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ ، في حين ن من يتخلف عن إصداره سوف يتم توقيع إضافات أخرى عليه، ولا سيما أن كود البناء السعودي إنما هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات المهمة والضرورية وما يتبعها من قوانين ولوائح هدف في نهاية الأمر إلى ضمان الصحة والسلامة العامة للمواطنين فيما يخص أعمال التشييد والبناء بالدولة.

أهمية كود البناء السعودي للمباني السكنية

لا بُد من إصدار كود بناء سعودي لأي مبنى يتم إنشاؤه يتجاوز الـ 3 طوابق، وفي حالة التخلف عن ذلك سوف يتم توقيع غرامة على صاحب المبنى إلى جانب رسوم إصدار الكود، وفي حالة الحصول على الكود لن يتم توقيع أية غراما، أما سبب إصدار وزارة الإسكان هذا الكود؛ فهي تتلخص فيما يلي:

يأتي في ضوء تنفيذ أحد أهداف رؤية المملكة 2030م الخاص بتطوير آلية البناء داخل الدولة.

رفع مستويات البناء والتنمية السكانية داخل المملكة.

تطبيق كافة اشتراطات البناء الخاصة بالحفاظ على سلامة الأفراد.

توفير بيئة إنشائية قانونية وسليمة للمباني الإنشائية خصوصًا التي تفوق الثلاثة طوابق.

كيف أحصل على نسخة من كود البناء السعودي؟

يُمكن لأي فرد داخل المملكة العربية السُّعُودية الحصول على كود بناء سعودي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-