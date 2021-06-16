زيارة جمعية رفقاء لإدارة سجون نجران

منار علي – نجران زارت جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران لمدير سجون منطقة نجران واللقاء بسعادة العميد / محمد بن سيف الشهراني قائد القيادة وذلك لعرض تقارير وأعمال الجمعية وفي نهاية اللقاء التقطت صورة تذكارية وشاكرين لسعادته حسن الإستقبال.

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