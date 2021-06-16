تمويل سريع وميسر لشراء الوحدات السكنية من البنك السعودي الفرنسى

تمويل سريع وميسر لشراء الوحدات السكنية ، هي من أحد التمويلات التي تقوم المملكة السعودية بتقديمها للمواطنين والمقيمين بها، وهو متوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية وفي بعض الأحيان لا يحتاج العميل أن يقوم بدفع دفعة أولى من التمويل، فكل شخص يرغب الحصول على وحدة سكنية جاهزة أصبح من السهل جدا أن يحصل عليها عن طريق الحصول على تمويل شراء الوحدات السكنية من البنك السعودي الفرنسى.

تمويل سريع وميسر لشراء الوحدات السكنية

يتمتع البنك السعودي الفرنسى بكثير من المزايا وأهمها أنه يساعد المواطنين أن يحصلوا على تمويلات تساعدهم على شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال الحصول على تمويل البنك السعودي الذي يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأكثر ما يميزه عن غيره الآتي:

يقدم تمويل يصل إلى حوالي 500 ألف ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلى ما يقارب 5 سنوات كحد أدنى و25 سنة كحد أقصى.

يعطي تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك موافقة مبدئية في خلال 24 ساعة ولكن الموافقة النهائية تكون بعد مرور 12 يوم في حال توفرت كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يوضع البنك رسوم إدارية على التمويل العقاري 5 ألاف ريال سعودي كحد أقصى.

أهم شروط التمويل العقاري من البنك السعودي

وضع البنك بعض من الشروط الذي يجب أن تكون متوفرة في الشخص الذي يرغب الحصول على التمويل ومن أهمها: