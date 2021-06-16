السعودية تعلن فتح موسم الحج واجراءات جديدة وعدد محدّد إليكم التفاصيل والشروط والاسعار

السعودية تعلن فتح موسم الحج واجراءات جديدة ، قد تم الاعلان من قبل وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية بشكل رسمي بعضاً من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الحجاج حتى يتم قبول تسجيلهم لأداء مناسك فريضة الحج لعام 2021، وقد أتاحت التسجيل فقك للمواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية بحيث أن يكون إجمالي عدد الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل حوالي 60 ألف حاج فقط لا غير.

السعودية تعلن فتح موسم الحج واجراءات جديدة

شددت وزارة الحج والعمرة هذا العام بأن يكون كل من يتقدم بالتسجيل لأداء مناسك الحج لا يعاني من أي من الأمراض المزمنة ولا يمكن أن تقبل بذلك ووضعت بعض من الشروط الذي يجب على الأشخاص الراغبين الذهاب إلى بيت الله الحرام الالتزام بها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وهي:

أتاحت التسجيل لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بها فقط.

يجب أن يكون إجمالي عدد الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل لأداء مناسك الحجم 2021 ما يقارب 60 ألف حاج مقيمين في المملكة ومن جميع الجنسيات.

لابد من أن تكون حالته الصحيحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة.

لا يقبل أقل من 18 عام أو أكثر من 65 عام ولابد من أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا تبعاً لكافة الضوابط التي تتبعها المملكة العربية السعودية لكل الفئات سواء المحص أو محصن أكمل جرعة واحدة أو أنه مضى 14 يوم أو أنه محصن تماماً ومعاف من الإصابة.

قرارات المملكة السعودية لأداء مناسك الحج

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قرارات للحفاظ على سلامة الحجاج من أن يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا التي تعاني منه جميع الدول، وهذا جعل الدولة تقوم بوضع عدة شروط من أهمها أنها لا تقبل سوى المواطن السعودي والمقيم في أراضيها ويشترط أن لا يكون مصاب بأمراض مزمنة ولابد من أن يكون قد تلقى لقاح كورونا.