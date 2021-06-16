عقيل المفرجي في القفص الذهبي

دوت الخليج – مكة : أحمد السبيعي احتفل الشاب عقيل مبارك المفرجي بزواجه في حفل مختصر على حضور الأقارب والأرحام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحضور ، وعبر والد العريس مبارك شعيفان المفرجي بهذه المناسبة عن سعادته بزواج ابنه عقيل وشكر جميع من شاركهم فرحتهم سواءً بالحضور أو الاتصال ، فيما عبر والد العروس العميد متقاعد / ماجد عبدالله النفيعي عن فرحته قائلاً : نحمدالله على عقد قرآن عقيل المفرجي وقدم التهاني والتبريكات والدعوات للعروسين بأن الله يبارك فيهما ويجمع بينهما في خير ، متمنياً لهما حياة سعيدة ، ومن جهته تحدث العريس عقيل مبارك المفرجي عن ليلة العمر وقال من أسعد أيام عمري ومما زادني سرور وغبطة مشاركة الزملاء والأقارب أفراحنا ، وعن قضاء شهر العسل تحدث العريس عقيل المفرجي بأنه عاقد العزم للسفر لجورجيا واوكرانيا وأن يقضي أحلى أيام العمر وشهر العسل بهما .

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