جمعية “ قلوبنا ” تواصل تقديم خدماتها

دوت الخليج – المدينة ‏تواصل العيادة المتنقلة التابعة للجمعية السعودية الخيرية لمرضى القلب بالمدينة المنوره (قلوبنا) بالتعاون مع فرع جمعية القلب السعودية بالمدينة المنوره للأسبوع الثاني على التوالي تقديم خدماتها بممشى العباس بن عباده(الهجره)لزوار حملة (القلب السليم) للكشف عن المخاطر القلبية حيث استقبلت العيادة مايقارب ال(100)حالة خلال الأسبوع المنصرم تم تحويل(15)حاله منها الى مركز الامراض المزمنة سكر

وتحويل عدد (18) حالة إلى مركز الأمراض المزمنة ضغط

كما تم توجيه بعض النصائح الطبية والإرشادات التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من المخاطر القلبية

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