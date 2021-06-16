دوت الخليج – جدة : سليمان العبدالله أطلقت مجموعة المرجان القابضة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام

وأوضحت «المرجان» أن الحملة تأتي في إطار الإهتمام بالمشاركة المجتمعية والعمل على توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع ودعم بنك الدم من خلال توفير الدم بفصائله المختلفة

وتهدف الحملة إلى توفير الكمية الكافية من وحدات الدم، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ المرضى والمصابين، انطلاقا من قوله تعالى «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” وأكدت «المرجان» أن التبرع له 5 فوائد صحية مذهلة، إذ يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويجدد كريات الدم الحمراء، ويحسن تدفق الدم، ويقلل مخزون الحديد الضار، كما يقلص نسبة الإصابة بالسرطان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتعاون مع «التخصصي» ..«المرجان» تطلق حملة للتبرع بالدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.