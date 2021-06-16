شركة موڤي السعودية تفتتح أول دور سينما في القصيم

دوت الخليج – الرياض : منال الغلث

افتتحت شركة موڤي لدور السينما – العلامة التجارية المحلية الأولى لدور العرض السينمائية على صعيد المملكة – أول دور سينما في منطقة القصيم، لتكمل سلسلة النجاحات التي حققتها منذ بداية تأسيسها في عام ٢٠١٩ وبهذا تمتلك الشركة الآن ١١ فرعًا، وذلك ضمن خطة التوسع لتشغيل أكثر من ٣٠٠ شاشة موزعة على جميع أنحاء المملكة بنهاية عام ٢٠٢٢

تقع دور السينما التي تم تدشينها حديثًا في النخيل بلازا بمدينة بريدة بعدد ٦ صالات بواقع ۸٣١ مقعد، منها ٥ صالات قياسية – ستاندرد – وصالة لتجربة اكسبيرينس الشاشة الضخمة من موڤي سينما وتضم ٣١٤ مقعدًا وبذلك بصل مجموع الشاشات إلى ١٠٩ شاشة في مختلف انحاء المملكة

الجدير بالذكر انه سيتم تدشين موقع اخر في منطقة القصيم بمدينة عنيزة خلال العام الحالي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة موڤي سينما الاستاذ سلطان الحكير إلى أن الشركة تسير بطموح وثقة نحو التوسع للوصول لكافة مناطق المملكة وتعمل وفق أفضل التقنيات العالمية لتطوير قطاع الترفيه، ولا سيما في ظل ما شهدناه من الفرص الاستثمارية في مجال الترفيه تماشيًا مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ الرامية إلى رفع جودة الحياة وتوفير خيارات ترفيهية تليق بتطلعات المواطن السعودي.