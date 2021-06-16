نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًّا … دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الإجتماعية لن يؤثر على آلية صرف المستحقات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الإجتماعية لن يؤثر على آلية صرف المستحقات المالية ، قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مؤيدًا حرص الحكومة السعودية على رفع كفاءة أداء العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص و تطوير الخدمات مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج.

ولقد أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار الدمج ليحقق أعلى مستوى من الخدمة والكفاءة للعملاء، كما أنه يساهم بشكل كبير في توحيد الإجراءات وتنظيم العملية التأمينية للقطاعين العام والخاص.

الهدف من قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

توفير الموارد البشرية والمالية في الاختصاصات المتشابهة، والإستفادة منهم في تطوير كافة الخدمات التي تعود بالنفع على العملاء.

العمل على رفع مستوى كفاءة الأداء لزيادة العملية الإنتاجية.

عملية الدمج تساهم بشكل كبير فى الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والخدمة للوصول إلى طموح العملاء.

الوصول إلى أعلى معايير الأداء والتنظيم، لتطوير الخدمة التأمينية للعاملين بالقطاع العام والخاص.

تعزيز العائد الإستثماري مما يؤدي إلى زيادة العائد المالي لصندوق التأمينات.

تحقيق المنفعة الإجتماعية للمواطنين

عملية الدمج ستساهم بشكل كبير في إزالة أي اختلافات في التخصصات المختلفة.

تحقيق الاستفادة من كافة الموارد سواء البشرية أو المالية بالشكل الأمثل.

توحيد الجهود في التخصصات المتشابهة، مما يؤدي إلى تقوية وتعزيز الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

وقد أوضح محمد الجدعاني وزير المالية السعودي عبر بيان رسمي، أن عملية الدمج تعتبر امتداد لعملية الإصلاح والهيكل الإدارية المستمرة وفق رؤية المملكة 2030، وقد توجه بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقة وقبول مجلس الوزراء السعودي بقرار الدمج.

قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الإجتماعية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على آلية صرف التأمينات الإجتماعية أو المعاشات التقاعدية للعملاء، او توريد الاشتراكات، وستستمر عملية الصرف وفقًا للآلية وعبر الخدمات المُتبعة سابقًا.