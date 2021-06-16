الخدمات التي تقدمها شركة اليسر وعروضها لتقسيط السيارات بالمملكة تعد شركة اليسر من افضل الشركات لتقسيط السيارة، فيها توفر للعميل السيارة بأقل فائدة، وتحظي الشركة بثقة عملائها بفضل الخدمات المتميزة، والأسعار التنافسية، أنشأت شركة اليسر عام 2004 ، واحتلت اليسر الآن إلى المرتبة الأولي، بين شركات الإجارة والتمويل، وهى من اسرع مائة شركة نموا بالمملكة، خلال السنوات الماضية، وحصلت علي تراخيص لممارسة أنشطة الإيجار التمويلي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم تمويل الأصول الإنتاجية، وذلك من قبل البنك المركزي السعودي، وتقدم شركة اليسر للسيارات خدمات تمويلية مميزة، بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهذا للسيارات الجديدة والمستعملة، مع العديد من التسهيلات والخدمات المميزة، ومن خلال التقرير سنتكلم عن الشركة ومميزاتها وشروط عروض السيارات والمستندات المطلوبة.

الخدمات التي تقدمها شركة اليسر وعروضها لتقسيط السيارات بالمملكة

يوجد العديد من المميزات لشركة اليسر بالمملكة، ومن ثم جعلها الشركة الرائدة في المجال:

تمويل يصل إلي سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. ثم الحصول على الأقساط بدون كفيل. هامش ربح تنافسي عن باقي الشركات بالمملكة. فترة سداد تصل إلى ستون شهرا. التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة.

نظام شركة اليسر لتقسيط السيارات

دفعة مقدمة، أو بدون دفعة أولي حسب العميل. السيارة بنظام عقد الإيجار المنتهى للتمليك. بدون دفعة أولي للسيارات المستعملة، مقدم عشرون بالمائة للسيارات الحديثة. الرسوم الإدارية 1% وبحد اقصي خمسة ألف ريال. التامين الشامل علي السيارة. التمويل للسعودين والمقيمين. الحد الأدنى للراتب خمسة ألف ريال سعودي. مدة عمل في القطاع الحكومي ستة اشهر. لا يقل العمر عن واحد وعشرون سنة ولا يزيد عن ستون سنة. اختيار السيارة جديدة أو مستعملة.

المستندات المطلوبة لتقسيط السيارة من شركة اليسر

صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول. بيان تعريف بالراتب من جهة العمل. توضيح سعر السيارة المراد تقسيطها. تعبئة نموذج تمويل السيارة. صورة من رخصة القيادة سارية المفعول. صورة من جواز السفر للسعودين والإقامة للمقيمين. كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة اشهر. عقد أيجار أو وصل كهرباء. خطاب يوضح الهدف من التمويل. صورة من بطاقة الأحوال. صورة من ممارسة الأعمال لشركة السيارات.

رابط تقديم طلب تقسيط السيارة من شركة اليسر