نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٢ الخطوات وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٢ ه‍ يبحث الكثير من المواطنين الذين يريدون القيام بأداء فريضة الحج عن حملة الراجحي للحج حيث أن هذه الحملة الخيرية قام بإطلاقها عبد العزيز صالح وهذه الخدمة تعمل على توفير خدمات كثيرة تتعلق بالمجال الخيري وتقوم أيضاً بتقديم حملات مجانية للحج حيثما أن مصرف الراجحي يعمل على تقديم هذه الخدمة بأسعار تناسب المواطنين وعلى أي مواطن يرغب بالتقديم في هذه الخدمة جيب أن تتوافر كافة الشروط التي قام مصرف الراجحي بالإعلان عنها وهذه الشروط سوف نوضحها من خلال مقالنا هذا سوف نوضح أيضاً طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٢ ه‍ .

خطوات التسجيل في الراجحي للحج ١٤٤٢ ه‍

مع اقتراب موسم الحج يقوم الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في البحث عن كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج حيث أنها تقوم بإتاحة حملات مجانية للحج ولذلك سوف نقوم بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في حملة الراجحي للحج وهذه الخطوات هي كالآتي:-

من الممكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية بتقديم لأداء فريضة الحج وذلك من خلال حملة الراجحي وهذا بالتواصل مع منسق الحملة .

يمكن التواصل مع منسق الحملة من خلال الرقم الموحد ٩٢٠٠٢٧٧٦٨ حيث أن هذا الرقم يقوم بتسهيل التواصل والتسجيل وذلك من خلال البيانات المطلوبة واختيار المنطقة الأقرب.

ومن الممكن أيضا التسجيل في حملة الراجحي للحج عن طريق الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بحملة الراجحي للحج.

التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٢ه‍

لقد قامت حملة الراجحي للحج بالإعلان عن أنه من الصعب أن يتم قبول أي طلبات تقدم للحج هذا العام ١٤٤٢ه‍ وذلك بسبب إنتشار الوباء المنتشر في العالم بأكمله ويعتبر أن هذه السنة الثانية على التوالي التي لم تقوم حملة الراجحي بإستقبال أي طلبات المواطنين الذين يريدون أداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية وقد قامت الحملة بالتنبيه على جميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية عدم تصديق أي أشخاص يقومون بجمع الأموال من الحجاج بدون وجه حق في ذلك وهذا يعتبر غش ونصب على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن التسجيل في الحملة عبر الخطوات التالية:-

ومن الممكن أيضا التسجيل في حملة الراجحي للحج عن طريق الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بحملة الراجحي للحج

وبعد الدخول على الموقع يتم الضغط على أيقونة تسجيل دخول الحاج.

ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به ورقم الجوال أيضاً ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم تحديد المنطقة الخاصة بك حتى يتم استكمال كافة الإجراءات.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج للمواطنين السعوديين

إلى جانب شروط الحج هذا العام ١٤٤٢ ، يجب على المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين يريدون التقديم في حملة الراجحي لأداء فريضة الحج أنهم يراعون بعض الشروط والضوابط التي تم وضعها وهذه الشروط هي كالآتي .

يجب على المواطن الذي يريد التقديم في حملة الراجحي للحج أن يقوم بتقديم ما يثبت أنه غير قادر على مصروفات الحج .

يجب أن يكون أيضاً حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المواطن عمره لا يقل عن ٢٥ عام وإذا كان محرم لا يقل عمره عن ١٨ عاما .

أن يكون المواطن المتقدم حالته الصحية جيدة ولا يشتكي من أي مرض مزمن يمنع من أداء فريضة الحج .

من الضروري بملء نموذج التسجيل.

يجب إرسال صورة من دفتر العائلة.

يقوم المواطن للسفر من خلال الباص الخاص بحملة الراجحي فقط .

أن تكون هذه المرة الأولى للمواطن المتقدم للحملة ولا يكون قد سبق له أنه أداء فريضة الحج من قبل حتى ولو كان قد تقدم بصفته محرم وإذا لم يكن له بديل.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

من الممكن أن يقوم المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتقديم في حملة الراجحي للحج وذلك بمراعاة الشروط الآتية:-

يجب أن تقوم الإقامة الخاصة به سارية.

لابد أن يكون المتقدم للحملة متواجد داخل المملكة العربية السعودية فترة لا تقل عن عام .

يجب أن يكون المتقدم للحملة يتقاضى راتب لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي .

يجب أن يكون المواطن حسن السير والسلوك ولا يكون قد تم إتهامه في أي قضايا مخلة بالشرف.

كيفية التسجيل في الحج الكترونيا 2021

من الممكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية التقديم في الحج وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الذهاب على الموقع الإلكتروني لوزارة الحج السعودي.

ثم يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية .

ثم بعد ذلك يتم الضغط على خدمة حجز موعد.

ثم يتم يقوم المواطن بعد ذلك بتحديد عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد البرنامج المناسب له.

ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدمة تسديد الرسوم.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة خدمة سداد وبعد ذلك يتم تسديد الرسوم المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات حول التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٢ ه‍ وقمنا أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بحملة الراجحي للحج المجاني لهذا العام 2021م بعد أن أعلنت المملكة أن الحج سوف يكون مقصورًا على حجاج الداخل فقط سواء مواطنين أو مقيمين.