شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1239 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 932 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 469414 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 451187 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7621 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :