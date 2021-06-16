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عمر شويل - جدة رابط وطريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات؛ يُعد برنامج حساب المواطن من أهم وأفضل البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم العون لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وذلك لرفع المستوى المعيشي للأفراد والمواطنين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار السلع والموارد الناتج عن التغيرات الاقتصادية، حيث تسعى المملكة للقضاء على الفقر، ومن خلال التالي نقدم لكم خطوات الإستعلام عن حساب المواطن، وطريقة تحديث حساب المواطن وغيرها من المعلومات الهامة عن تطبيق حساب المواطن.

رابط وطريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن وذلك لتقديم الدعم المالي للأسر والأفراد أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وجزء من أصحاب الدخل فوق المتوسط كتعويض لهم عن ارتفاع أسعار الموارد الناتج عن رفع الدعم وذلك لرفع مستواهم المعيشي والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة، لذلك يعمل البرنامج على إيصال الدعم للمواطنين المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، ويستطيع المواطن الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن حساب ca.gov.sa. النقر على حسابي. ثم النقر على إستعلام. اختيار الاستعلام عن البيانات برقم الهوية. تدوين رقم الهوية ثم رمز التحقق. النقر على استعلام. ستظهر البيانات بالتفصيل.

كيفية تحديث البيانات في حِساب المواطن

يجب على المستفيدين من حساب المواطن تحديث بياناتهم دائماً وذلك تجنباً لحدوث أي مشاكل أو إيقاف الدعم، حيث أن تحديث البيانات من الشروط الأساسية لكي يستمر الدعم، ويمكن تحديث البيانات بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية. كتابة الاسم ورقم المرور وتسجيل الدخول. الضغط على برنامج حساب المواطن. النقر على أيقونة تحديث. تدوين البيانات المطلوبة. ثم النقر على حفظ، هكذا يقوم الموقع بتحديث البيانات.

متى يتم تحديث البيانات في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه لابد من تحديث البيانات في مدة أقصاه 15 يوم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، وذلك من وقت حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية، حتى يستمر البرنامج في إرسال الدعم.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط وطريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات.