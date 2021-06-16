خطوات التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة من المزارعين reef.gov.sa

التسجيل في دعم ريف السعودي من أجل دعم الاسر المنتجة من المزارعين السعوديين مادياً لتطوير نشاطهم الزراعي وتطويره، ومن المعروف أن برنامج دعم ريف الإلكتروني برنامج الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية كما أنه أحد برامج رؤية 2030 التي تهدف إلى تمكين الأسر الريفية من الدعم ، وتحسين ودعم القطاع الزراعي الريفي ، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين ، وزيادة الكفاءة الإنتاجية ، وتحسين أنماط الحياة والأمن الغذائي. ، علاوة على ذلك فقد تم إنشاؤه خصيصًا لتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين السعوديين. للاستفادة من هذه الخدمات يجب على المزارع السعودي من الاسر المنتجة التسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa

موقع برنامج ريف “reef” الإلكتروني

يعمل برنامج دعم ريف على تنمية عدة قطاعات، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية محددة وفقًا للميزة النسبية للمناطق ، علاوة على ذلك تمكينها من تقديم بياناتها للحصول على الدعم المالي الذي يساهم في تطوير أنشطتها الزراعية. وهو برنامج أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا بهدف تحسين وتطوير القطاع الزراعي وزيادة كفاءة الإنتاج. كما استهدفت الوزارة قطاعات معينة لتقديم الدعم المالي لها وهي:

متخصصون في تربية النحل بهدف زيادة إنتاج عسل النحل

المزارعين المختصين في البن العربي وأصحاب العمل في مجال الورود

الاسر المنتجة للمحاصيل البعلية “مثل الذرة الرفيعة والسمسم”

منتجي الفواكه “كالتن والعنب وغيرها من الفواكه الاخرى”.

منتجي المحاصيل البعلية “كالذرة الرفيعة والسمسم”

خطوات التسجيل في دعم ريف

يستهدف البرنامج عدة قطاعات واعدة للمنتجين الزراعيين ، من خلال إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع.1 وومن بين اهم الخطوات للتسجيل في دعم ريف مايلي:

الدخول إلى منصة ريف

اضغط إنشاء حساب

املأ جميع بيانات رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة لك لتنزيل رمز التحقق

بمجرد إدخال رمز التحقق ، سيتم التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف لدعم المزارعين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا

لا يزيد دخل مقدم الطلب عن ستة آلاف ريال سعودي

لم يتلق مقدم الطلب مساعدة مالية من أكثر من ثلاثة أطراف

تقديم ما يثبت صحة الشروط المذكورة أعلاه.

تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير وتحسين القطاع الزراعي من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة. كما يمكن قوله هو أن تطوير المجال الزراعي من القضايا المهمة في نمو الدخل في أي دولة ، كما أنه جزء من جهود المملكة لتطوير وتوسيع الجانب الاقتصادي حتى تحقيق الرؤية 2030.