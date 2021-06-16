نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون ضمانات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون ضمانات، حيث في الفترة الأخيرة قد انتشر عدد كبير من القروض الشخصية التي لا تريد ضمانات مثل كفيل أو ضمانات عقاريه أو ضمان لمشروع، وتعتبر هذه النوعية من القروض يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل جميع الأشخاص سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، وهناك عدد من البنوك السعودية ليست بالقليلة هي التي تقدم تمويل شخصى بدون ضمانات، وهناك أيضا عدد من القروض التي يتم البحث عنها كثيرا منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث تأخذ هذه النوعية اهتمام كبير جدا، أما من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل الحصول على قروض شخصيه بدون ضمانات بالمملكة.

قرض شخصي بدون ضمانات

داخل المملكة العربية السعودية نجد أن البحث عن قرض شخصى بدون ضمانات يأخذ الاهتمام الكبير بسبب احتياج الأشخاص إلى عمل المشاريع الصغيرة، ولما وجد صعوبة في الحصول على قروض تجاريه اخذ البعض يبحث عن قروض بدون ضمانات، و قرض بدون وظيفه وبدون كفيل، وهناك عدد من البنوك السعودية التي تقدم تمويل شخصى بدون ضمان منها البنك الاهلى التجاري، وبنك الجزيرة، بنك الاستثمار السعودي، كل هذه البنوك تقوم بتقديم تمويل شخصى فورى وسوف نتعرف على كل شروط الحصول على هذا النوع من القروض بالتفاصيل في السطور القادمة.

قرض شخصى البنك الاهلى السعودي

يقدم البنك الاهلى عدد كبير من القروض المتنوعة منها قرض شخصى بدون ضمانات، وسوف نتعرف على مميزات الحصول على هذا النوع من القروض وهى كالتلى.

الحصول على قرض بحد ادني 5000 ريال سعودي.

البنك الاهلى التجاري يتميز بعد احتساب نسبة مئويه.

عدم احتساب فوائد سنويه إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.د

تمويل شخصى بنك الجزيرة

يتميز بنك الجزيرة بإمكانية الحصول على قرض شخصى بدون ضمانات بالإضافة إلى قروض اخرى منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ويمكن الحصول على قروض بدون ضمانات بالخطوات التالية.

أولا تقوم بالدخول على موقع بنك الجزيرة الإلكتروني.

اختار التمويل الشخصي.

كتابة جميع البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.

كتابة جميع البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها. ثم بالنقر على كلمة إرسال الطلب.

بعدها يقوم احد مسؤولي البنك بالتواصل مع مقدم الطلب.

يتميز التمويل الشخصي بدون ضمانات بسهولة الإجراءات وسرعة الموافقة على طلب القرض، وهو من القرض التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر احد التمويلات التي يتم البحث عنها كثيرا من خلال محركات البحث جوجل قرض شخصى بدون ضمانات.