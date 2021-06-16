دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية وتأثيره علي المعاش التقاعدي

قرار دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسعودية، وتأثيره علي معاش التقاعد ومواعيد صرفه، وأيضا الفوائد التي سوف تلحق بالمواطنين بعد تطبيقه، فقد جاء عبر وكالة الأنباء بالمملكة العربية السعودية أنه قد يتم دمج نظام المؤسسة العامة للتقاعد مع نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعتبر عملية الدمج ما هي إلا عملية تنظيمية لتحقيق التوحيد بين القطاع الخاص والعام بالمملكة، والوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة وتقديم الخدمة للعملاء في أحسن صورة، وتسهيل عملية الإجراءات ، يمكنكم معرفة ايضا تمويل شخصي بنك الراجحي في ٣٠ ثانية والشروط والمميزات .

دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

قد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد و مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود أي تأثير لهذا الدمج علي مواعيد صرف المعاشات للتقاعد والتأمينات، فسوف تظل العمليات والإجراءات كما هي سابقا، ولكن سيكون الدمج لتوفير المجهودات المبذولة في الاختصاصات المتشابهة وتطوير العمليات والخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع العام والخاص أيضا.

هل يوجد تأثير من قرار دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات علي المعاش التقاعدي

وقد جاءت بعض التساؤلات حول قرار الدمج ولكن أوضحت الهيئات المختصة أن قرار الدمج لا يؤثر على الخدمات المقدمة من المؤسستين التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولمن هو فقط سيكون دمج للعمليات الإدارية، ولا يؤثر أيضا على الإجراءات اللازمة لضم المدد أو العدول عنه وهو المنفعة المتبادلة بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية.

وأيضا لا يكون هناك تأثير لهذا الدمج على المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين الموجودين الآن ولا على ٠طريقة حساب المعاش التقاعدي للمستجدين، وأيضا لا يكون هناك تأثير في موعد صرف المعاشات فتظل كما هي، ويظل أيضا إجراءات التقديم على معاش التقاعد المبكر كما هي سابقا وأيضا الجهات المختصة بصرفه.

ما هي فائدة قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات بالمملكة السعودية