الموت يغيّب استشاري التجميل والترميم بسلطان الطبية “نضال آل قمبر” متأثرا بإصابته بحادث

بلادي – الرياض:
توفي استشاري جراحة التجميل والترميم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، نضال عبدالله آل قمبر، متأثرا بإصابته بحادث أدخله في غيبوبة منذ نحو 6 أشهر.
ونعى الفقيد عدد من زملائه من الكادر الطبي، واصفين إياه بالخلوق المخلص لعمله ووطنه، داعين الله أن يتغمده برحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان آل قمبر قد تعرض لحادث في ديسمبر 2020، أثناء عودته من الرياض إلى القطيف، وبقي في غيبوبة إلى أن توفاه الله.
يذكر أن الفقيد تخصص في جراحة الوجه والفكين واليد والأطراف العلوية والترميم المجهري الدقيق، وهو حاصل على البورد السعودي والأردني والأوروبي في جراحة التجميل، وعدة تخصصات دقيقة من كوريا الجنوبية منها جراحة اليد والترميم المجهري.
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