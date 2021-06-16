فكرة مهندسين سعوديين واستغرق تنفيذه عامًا.. قصة “مجسم البشت” بحي السفارات

بلادي – الرياض:

خطف الأنظار الأيام الماضية عمل فني لـ”قصب البشت”، أمام أحد الفنادق في حي السفارات بمدينة الرياض، حيث جرى تداول صوره بشكل واسع.

وكشف رئيس قسم التصميم المعماري في الشركة المصممة للعمل، المهندس محمود أبو غزال، عن أن الفكرة والتصميم جاءا نتاج جلسة عصف ذهني للطاقم الهندسي لمصممي الشركة، وهم شبان وشابات سعوديون حديثو التخرج من مختلف كليات المملكة.

وأضاف أن فكرة التصميم استمرت ثلاثة أشهر تقريباً، وكان لديهم أكثر من فكرة للتصميم، وهي الجمع بين تصميم له قاعدة، وعلى شكل حلقات، مع إضافة السدو إليه، مشيرا إلى أنهم ربطوا بين هذه الأفكار في تصميم واحد واستبدلوا فكرة السدو بقصب البشت.

وبيّن أنه بعد الانتهاء من فكرة التصميم، كانت مرحلة التصنيع التي نفذتها شركة خارج المملكة، واستمر تنفيذها للعمل الفني تسعة أشهر تقريباً، وسط متابعات وفحص وتعديلات من قبل الشركة المصممة، موضحًا أنهم حاولوا الوصول للشكل الخارجي للبشت الحساوي، وإضافة خامات ومواد تعطي شكل القصب الذهبي.