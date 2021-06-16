“الجزائية المتخصصة” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عماد النفيعي

بلادي – الرياض:
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الأربعاء)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عماد مصلح النفيعي.
وأوضحت أن ذلك جاء نظراً لتغيّب المتهم، وهو سعودي الجنسية، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/10/21هـ.
وأضافت أنه نظراً لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، جرى تحديد الموعد البديل يوم الإثنين 1443 / 1 / 8 هـ، الساعة الـ 9 صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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