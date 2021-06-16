“سعود الطبية”: لم تثبت فاعلية “بالون المعدة” لإنقاص الوزن والحفاظ عليه

بلادي – الرياض:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية، أنه لم تثبت فاعلية بالون المعدة لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.

وأوضحت المدينة الطبية أن نمط الحياة للفرد واتباع التغذية الصحية، أمران ضروريان لإنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

يشار إلى أن “بالون المعدة” مصنوع من مادة السيليكون، وهو مملوء بمحلول ملحي، يتم وضعه في المعدة ويعطي شعورا بالشبع، وذلك بهدف إنقاص الوزن.