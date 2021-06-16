“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد وفق 6 اشتراطات

بلادي – الرياض:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات:

1- أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة.

2- أن يخصص باب لنقل الجنازة، على أن يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

3- تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين.

4- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات، وتنبيه المصلين بعدم مخالفتها.

5- أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

6- عدم زيادة عدد الجنائز التي يُصلى عليها في المسجد الواحد على 3 جنائز في الوقت الواحد.