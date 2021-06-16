“المسند”: نعيش الأيام الأخيرة من فصل الربيع وبقي على دخول الصيف 5 أيام

بلادي – الرياض:

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، “أننا نعيش الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وأنه بقي على دخول الصيف 5 أيام”، (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان).

وأبان أن فصل الصيف يدخل في 21 يونيو من كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان، مضيفا أن المعيار الأرصادي العالمي يشير إلى أن الصيف يدخل في الأول من شهر يونيو، بينما معيار الأنواء يشير إلى دخوله في 7 يونيو.

وأشار المسند إلى أنه شخصيا يرى أن فصل الصيف يدخل في الأول من شهر مايو، مؤكدا أن ذلك ينسجم تقريبا مع طقس معظم مدن المملكة.

وتوقع المسند لحالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة، والتي قد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من المنطقة الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.