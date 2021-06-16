بلادي – الرياض:
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، “أننا نعيش الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وأنه بقي على دخول الصيف 5 أيام”، (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان).
وأبان أن فصل الصيف يدخل في 21 يونيو من كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان، مضيفا أن المعيار الأرصادي العالمي يشير إلى أن الصيف يدخل في الأول من شهر يونيو، بينما معيار الأنواء يشير إلى دخوله في 7 يونيو.
وأشار المسند إلى أنه شخصيا يرى أن فصل الصيف يدخل في الأول من شهر مايو، مؤكدا أن ذلك ينسجم تقريبا مع طقس معظم مدن المملكة.
وتوقع المسند لحالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة، والتي قد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من المنطقة الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المسند”: نعيش الأيام الأخيرة من فصل الربيع وبقي على دخول الصيف 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.