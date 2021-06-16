“الصحة” تفند الاستفسارات والشائعات عبر دليل توعوي شامل عن لقاح كورونا للنساء

بلادي – الرياض:

أصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً شاملاً لتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحةً الطرق السليمة والصحيحة لأخذ هذا اللقاح.

وأجاب الدليل عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة بشأن تلقي اللقاح، فضلاً عن استعراضه عددًا من المواضيع المهمة لكل ما تحتاجه المرأة لأخذ اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19.

كما تناول الدليل معلومات بشأن اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية، والخصوبة، والحمل والرضاعة، والتجميل، وسرطان الثدي، وتكيُّس المبايض.

يذكر أن الخطوة تأتي استكمالا للحملة التوعوية التي تنفذها وزارة الصحة لتوعية الأفراد ضد فيروس كورونا، والحد من انتشاره.