ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري

بلادي – الرياض:

التقى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم (الأربعاء)، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ، جون كيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، إضافةً للحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة، السيدة مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ السيد جوناثان بيرشينج، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي السيد فارون سيفارام.