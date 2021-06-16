وفاة الإعلامي “سليمان الجمهور” بعد صراع مع المرض .. وهذه رسالته الأخيرة

بلادي – الرياض:

توفي الإعلامي الرياضي “سليمان بن عبدالله الجمهور”، بعد صراع مع المرض، فيما بادر العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية بتقديم التعازي لأسرة الفقيد.

وتدهورت الحالة الصحية للجمهور قبل عدة أشهر، إلى أن وافته المنية في الساعات الماضية.

وحرص “الجمهور” في آخر أيامه على تثبيت تغريدة كتبها على حسابه بموقع “تويتر”، وكتب فيها أنه “يُسامح ويعفو عن كل من اغتابه أو شتمه أو آذاه أو نال منه أو أساء له أو اعتقد خطأً أنه قد أساء إليه أو عمل ضده، كان سراً أو علانيةً”، مختتمًا تغريدته: “اللهم إني عفوت عنه وأوكلت أمرنا لله جل وعلا، اسأل الله أن يعفو عنا جميعاً”.

ونعت شخصيات رياضية “الجمهور” ومنهم رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي، ورئيسه الحالي مسلي آل معمر، الذي أكد أن الفقيد كان من أنقى وأنزه وأحرف الصحافيين الذين عرفهم، مقدمًا تعازيه لأهله وأصدقائه ومحبيه.

كما قدم الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، تعازيه لأسرة الإعلامي الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يغفر له ويدخله فسيح جناته.

يذكر أن الإعلامي الراحل شغل منصب مدير مكتب جريدة “الرياضي” في مدينة الرياض، كما له عدة مقالات رياضية في مواقع أخرى مثل “العربية”.