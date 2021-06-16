نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل ويسترن يونيون بدون رسوم من تطبيق موبايل الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية خدمات تحويل ويسترن يونيون بدون رسوم من تطبيق موبايل الرياض الإلكتروني ، ويجري التحويل بشكل فوري في أكثر من مئتي دولة حول العالم ويستطيع المستفيد من التحويل استلام الأموال خلال دقائق من أي فروع وكلاء ويسترن يونيون حول العالم ، ويجب علي المستفيد من التحويل تقديم إثبات الهوية الخاص به لتلقي الأموال مثل جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة سارية وما إلي ذلك ، ويستطيع المستفيد تسلم أمواله في صورة نقد أو شيكات بنكية ، كما يمكن للمستفيد تتبع الحوالة مباشرة بعد إتمام عملية الإرسال لاستلامها في أي لحظة ، ويمكنكم فتح حساب جاري خلال دقيقتين عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

مميزات تحويل ويسترن يونيون بدون رسوم من تطبيق موبايل الرياض

التحويل علي ويسترن يونيون باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص ببنك الرياض له العديد من المزايا التي نستعرضها لكم :

سهولة في إتمام التحويل علي ثلاث خطوات بسيطة بإضافة مستفيد وتفعيل المستفيد وتحويل الأموال.

مدة زمنية قصيرة لاستقبال الحوالات.

عملية التحويل متاحة في أي وقت من أي مكان.

خدمة تفاعلية لا مركزية حيث يستطيع صاحب التحويل استخدام هاتفه بدون الحاجة لزيارة مركز تحويل والانتظار لصفوف.

يقدم التطبيق عوامل الأمان الكاملة لإجراء التحويلات.

قيمة رسوم تنافسية خارج مدة العرض علي التحويلات.

طريقة وقيمة التحويل والاشتراطات

يستطيع عميل بنك الرياض عن طريق التطبيق الإلكتروني القيام بتحويلات مالية علي ويسترن يونيون بقيمة مالية تصل إلي 28 ألف ريال للمرة الواحدة وتختلف قيمة التحويل بناء علي عدد من العوامل مثل سجل التحويل ومكان التحويل والحد المالي ببلد التحويل ، ويتم التحويل عن طريق خطوات ثلاث بسيطة هي :

يقوم صاحب التحويل بإنشاء مستفيد جديد داخل حسابه بالتطبيق.

يقوم صاحب التحويل بتفعيل المستفيد الجديد.

يقوم صاحب التحويل بإجراء عملية تحويل الأموال للمستفيد.

وعن طريق مليء نموذج الاستلام ببيانات ( الاسم ، العنوان ، المبلغ المتوقع ، اسم المرسل ، المدينة والبلد المرسل منه ، بطاقة إثبات الهوية الخاص بالمستلم ) لدي فرع ويسترن يونيون يستطيع المستفيد استلام الأموال في دقائق ، ومعظم فروع ويسترن يونيون تعمل علي مدار ساعات طويلة ويمكن تتبع أوقات عملها من خلال الموقع الإلكتروني .

مزايا التحويل المنتظم من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملاؤه عديد من المميزات علي التحويلات المنتظمة كالآتي :

إمكانية سداد الالتزامات في مواعيد محددة

دفع المستحقات بطريقة أسرع من الشيكات

إمكانية إجراء عدة تحويلات في آن واحد

تغنيك عن الدفع النقدي المباشر

ومن أجل تخطيط أفضل لمستقبلك تستطيع تحويل مبلغ شهري ثابت إلى حسابك الادخاري بصورة منتظمة ، كما يمكن للعميل التعرف علي عرض الاسترداد النقدي المضاعف علي بطاقات بنك الرياض.