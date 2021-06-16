نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرايل الطالبات في المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.. تعرف على الموديلات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج الكثير من الأسر إلى معرفة موديلات مرايل الطالبات في المملكة ، حيث يرتدين زي موحد في المراحل المختلفة (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية)، كما يرغبون في معرفة الأسعار، مع العلم أن هناك من يفضل الشراء جاهز، وهناك من يفضل التفصيل.

مرايل الطالبات في المملكة العربية السعودية

تتميز كل مرحلة دراسية في المملكة العربية السعودية بالزي المدرسي الخاص بها، مما يمنح الطالبات الفرصة للاختيار.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الزي المدرسي للمراحل المختلفة، استعداد للعام الدراسي المقبل، مع أخذ الاجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وفيما يلي نتعرف معًا على الزي الموحد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما نتعرف على الأسعار.

موديل مرايل الطالبات في المملكة للمرحلة الابتدائية

يتميز الزي المدرسي الخاص بالمرحلة الابتدائية للطالبات باللون الزهري، كما يوجد قطعة أخرى وهي عبارة عن قميص باللون الأبيض.

مع العلم أن هناك أشكال وتفصيلات مختلفة للمريول يمكن أن تختار من بينها الفتيات في هذه المرحلة بما يتناسب مع أذواقهن المتنوعة.

موديل مرايل الطالبات للمرحلة المتوسطة

أما مريول المرحلة المتوسطة فهو عبارة عن قطعتين أيضًا، قميص أبيض في الأسفل، والمريول باللون الزيتي الغامق.

هناك أيضًا تفصيلات متنوعة تمنح الفرصة للاختيار بحرية، ويصل سعره إلى 50 ريال سعودي.

موديل وسعر مريول المرحلة الثانوية

الزي المدرسي (المريول) للمرحلة الثانوية يكون أيضًا عبارة عن قطعتين، القميص باللون الأبيض كما هو بالزي الخاص بالمرحلتين السابق ذكرهما.

أما القطعة الثانية عبارة عن جيبة باللون الكحلي، والتي يبلغ سعرها تقريبًا 65 ريال سعودي.

يأتي الزي المدرسي الموحد في شتى المراحل الدراسية بهدف الحفاظ على المظهر العام وامتثالاً إلى قواعد المدرسة ولوائحها.

بذلك نكون قدمنا لمتابعي موقع ثقفني موديلات مرايل الطالبات في المملكة العربية السعودية لكافة المراحل الدراسية، كما أوضحنا الأسعار والألوان.