نقل موظف بالتأمينات الاجتماعية من فرع إلى آخر أون لاين.. تعرف على الخطوات

يعد نقل موظف بالتأمينات الاجتماعية من فرع إلى فرع آخر بشكل إلكتروني من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفيها، حيث يتم الأمر أون لاين بخطوات بسيطة من خلال بوابة التأمينات.

كيفية نقل موظف بالتأمينات الاجتماعية من فرع إلى آخر إلكترونيًا

يستطيع المواطن في المملكة العربية السعودية الانتقال داخل القطاعات المختلفة من فرع إلى آخر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وذلك عبر الخطوات البسيطة التالية:

أولاً، يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. ثانيًا، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال حسابه الخاص على الموقع. ثم يتم إدخال الاسم وكلمة السر، ثم رمز التحقق المرئي. يتم بعد ذلك النقر على خدمة المشتركين، ومنها اختيار تحويل مشترك من فرع لآخر. بعدها يتم إدخال رقم المشترك ورقم الاشتراك في التأمينات. ثم يتم اختيار نوع التحويل المراد، والتاريخ، ثم الضغط على كلمة “بحث”. ومن ثم يتم كتابة اسم المؤسسة واسم المكتب التابع له. ثم كتابة اسم صاحب المؤسسة باللغتين العربية والانجليزية. في النهاية يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، الجنسية، المكان الحالي). ثم إدخال المكان المراد الانتقال إليه، والرقم الوظيفي، ثم الضغط على “حفظ”.

طريقة إضافة مدة اشتراك لمشترك في التأمينات الاجتماعية

لإضافة مدة أخرى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يتم إتباع الخطوات الآتية: