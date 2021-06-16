دمج التقاعد والتأمينات بالمملكة يثير الجدل بين المزايا وتخوف المشتركين

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عمر شويل - جدة قرار دمج التقاعد والتأمينات بالمملكة، تم تدشين قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن دمج المؤسسيتين التقاعد والتأمينات، حيث أتي قرار الدمج وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كثر التساؤل والبحث عن نتائج قرار الدمج بين تخوف الكثيرين وبين المزايا التي سوف يقدمها برنامج الدمج. حيث ذكر معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان أن قرار الدمج سوف يحقق المصلحة للمواطنين وتحقيق كل سبل المنفعة الاجتماعية.

قرار دمج التقاعد والتأمينات

اندماج المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرار جديد صادر عن مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز الخادم المخلص للحرمين الشريفين، بهدف دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة؛ وذلك لتوحيد حقوق التقاعد لجميع موظفي الحكومة الملكية أو القطاع الخاص. وذلك تنفيذا للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية حاليا لتحقيق استراتيجيات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م على دمج الإدارة العامة للمعاشات والإدارة العامة للتأمينات من خلال تنفيذ رؤية المملكة 203٠. كما أقر وزير المالية بأن قرار الدمج يصب في مصلحة المستفيدين من خدمات التقاعد لموظفي القطاعين العام والخاص في المملكة وكذلك يهدف إلى توحيد الجهات المسؤولة عن التقاعد بين القطاعين العام والخاص.

ما هو الفرق بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ؟

هاتان المؤسستان كانوا منقسمين إلي قسمان حيث أن المؤسستين تعملان على التالي :

مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هي جهة حكومية تقدر مسؤوليتها في تنفيذ وتنظيم شؤون العاملين المتقاعدين في القطاعات الخاصة للمشاركين في التأمينات.

وكذلك مؤسسة التقاعد، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشؤون التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص من المشتركين في التأمينات، تهدف إلي منح المعاشات للعاملين المتقاعدين في القطاع الحكومي.

وهذا هو الفارق الذي يجعل الكثير من الموظفين يرغبون في الالتحاق بوظيفة عامة ولا يحبون العمل الخاص ، فالغرض من الحكومة للدمج هو تقليص الفارق بين العمل العام والخاص والاستعداد لخصخصة المملكة ، لذلك اندمجت المؤسستان لتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل الخاص.

أهم الأسئلة حول قرار دمج التقاعد والتأمينات

تخوف الكثيرين من المشتركين في التأمينات وطرح البعض أسئلة وكان أبرزها :

هل يوجد أي تغير في آلية التقديم على التقاعد ؟

فجاءت الإجابة بأن قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات للمواطنين.

هل تؤثر عملية الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى مؤسسة التقاعد والتأمينات ؟

وكانت الإجابة كالتالي: لا يؤثر الدمج على سير أي من المعاملات الحالية لدى المؤسستين.

هل يوجد تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد ؟

وذكر معالي الوزير أنه لا يوجد أي تغييرعلى طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

وذكر معالي الوزير محمد الجدعان أن تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي سيعمل على تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.